Криминал 01 августа 2023, 19:59 Житель Перми получил срок за убийство вилкой

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Житель Перми убил своего соседа вилкой. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт СУ СК РФ по Пермскому краю.

Преступление мужчина совершил 24 января 2023 года. Будучи пьяным, он поссорился со своим соседом в коммунальной квартире.

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Злоумышленник схватил фрагмент стекла от бутылки и вилку и нанес оппоненту несколько ударов. В результате сосед погиб.

В октябре 2022 года мужчина в состоянии опьянения два раза позвонил в экстренную службу и заявил об акте терроризма в Перми.

Суд приговорил его к 10 годам в исправительной колонии строгого режима.