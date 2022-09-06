Житель Пермского края пойдет под суд за распространение детской порнографии | 360°

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Житель Пермского края пойдет под суд за распространение детской порнографии

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Жителя Пермского края обвиняют в распространении детской порнографии. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на СУ СК по региону.

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По данным следствия, он покупал и распространял в интернете видео и фото порнографического характера с участием детей моложе 14 лет. Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Суд

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