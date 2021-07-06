Житель Перми отомстил возлюбленной, устроив пожар в ее доме

Мужчина совершил поджог дома своей возлюбленной в городе Чермоз (Пермский край). Причиной отчаянного поступка стала ревность. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Пермского края.

Как сообщили в пресс-службе, злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения. Ревность подтолкнула его к поджогу дома, где он проживал вместе со своей сожительницей и двумя детьми. После поджога он скрылся с места преступления. В момент поджога женщина с детьми находилась в гостях.

«Возгорание было ликвидировано сотрудниками пожарной части, никто не пострадал. В результате пожара уничтожен двухэтажный дом, баня и постройки. Ущерб составил более полумиллиона рублей», — сказано в пресс-службе регионального МВД.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога». Мужчине грозит до пяти лет заключения.