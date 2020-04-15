Житель Перми от скуки решился на грабеж

По данным информагентства, попытка ограбления произошла в центре города в минувшее воскресенье. Прохожие помешали нарушителю отобрать сумочку у женщины. После задержания молодой человек признался, что был пьян и решился на преступление из-за скуки, поскольку устал сидеть дома в самоизоляции.

«Вы же сами должны это все понимать, коронавирус — это вообще», — сказал пермяк полицейским. Его поместили под стражу.