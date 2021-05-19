Житель Перми ограбил и два раза изнасиловал девушку

Житель Перми получил срок за ограбление и двойное изнасилование девушки. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по по региону.

По данным следствия, мужчина напал на незнакомую девушку, ограбил изнасиловал. Потом она попыталась уйти, но он догнал ее и изнасиловал снова.

«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 10 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в пресс-службе.