Криминал 10 августа 2023, 23:06 Житель Перми несколько месяцев избивал свою сожительницу после выхода из тюрьмы

Читать 360tv в

Против жителя Березниковского городского округа Пермского края возбудили уголовное дело из-за того, что он систематически избивал бывшую сожительницу. Об этом сообщил сайт «АиФ Пермь» со ссылкой на полицейских.

Мужчина освободился из колонии в 2022 году. С этого момента он постоянно поджидал свою бывшую сожительницу в подъезде и избивал.

Реклама

Из-за этого у женщины парализовало ногу. По состоянию здоровья ей пришлось бросить работу.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Истязание», уточнило Ura.ru.