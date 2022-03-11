Житель Перми, который на протяжении года истязал дочерей, пойдет под суд

Житель Краснокамска Пермского края предстанет перед судом за то, что на протяжении года измывался над своими детьми. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на сайт СК по Пермскому краю.

Как установили следователи, злоумышленник напивался и наносил побои дочери и падчерице. Кроме того, мужчина запирал детей в кладовке и заставлял их спать там.

«Осознавая, что своими умышленными преступными действиями причиняет детям физические и психические страдания, и, желая этого, обвиняемый заставлял потерпевших находиться и спать в помещении кладовки, не оборудованной для проживания», — заявили в ведомстве.

Подобными зверствами мужчина занимался на протяжении года — с августа 2020-го по июнь 2021 года. О происходящем в полицию рассказали соседи семьи. Мать девочек также увлекалась алкоголем и не заботилась о них.

Против злоумышленника возбудили уголовные дела по статьям «Истязание двух несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сопряженное с жестоким обращением». Теперь ему грозит до десяти лет заключения.