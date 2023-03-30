Криминал 30 марта 2023, 21:39 Житель Перми избил битой своего знакомого из-за девушки

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В Перми 22-летний молодой человек избил битой своего 39-летнего приятеля. Конфликт произошел из-за их общей знакомой девушки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Злоумышленник нанес своему оппоненту удары по голове и телу, чем причинил ему тяжкий вред здоровью. В результате пострадавший попал в медицинское учреждение.

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За это суд приговорил молодого человека к заключению сроком на два года в колонии общего режима.