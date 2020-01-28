Житель Перми больше 10 раз менял фамилию из-за долгов

Впервые мошенником заинтересовались в 2017 году, когда его за рулем Infiniti остановили сотрудники ГИБДД. Они обнаружили, что права и паспорт 48-летнего водителя оформлены на разные фамилии. Всего у мужчины оказалось восемь паспортов и несколько водительских удостоверений.

Пермяк брал деньги в долг, затем шел в ЗАГС и менял фамилию. При этом старые документы он не сдавал, заявляя об их потере. Помимо паспорта и прав жителю Перми после смены фамилии приходилось получать новые ИНН и СНИЛС. Также он пять раз менял место регистрации.

Всего у Трампа накопилось долгов на 4,5 миллиона рублей. Официально он нигде не работал, при этом купил два автомобиля Infiniti и два офисных помещения. Теперь имущество планируется продать в счет уплаты долгов.

Арбитражный суд признал Андрея Трампа банкротом. Своим должникам он был также известен под именами Андрей Трамп, Андрей Бузорин, Андрей Смирнов, Андрей Щербаков и Олег Михайлов.