Житель Пензы украл из магазина робота-мойщика и сдал его в ломбард

Житель Пензы украл с витрины торгового зала робота для мойки окон. Предмет он сдал в ломбард. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

С заявлением в полицию обратился сотрудник магазина электротоваров. Полицейские отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и заподозрили в преступлении 20-летнего жителя Ленинского района.

В содеянном молодой человек признался. Он рассказал, что робота сдал в ломбард. Средства злоумышленник успел потратить. Теперь ему может грозить до двух лет колонии.