Криминал 09 марта 2023, 17:50 Житель Пензы ударил соседа по общежитию ножом в живот

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Житель Пензы ударил ножом соседа из-за конфликта. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Ситуация произошла в общежитии на улице Ульяновской. Двое мужчин 60 и 57 лет поссорились на бытовой почве. В результате старший участник конфликта схватил нож и ударил им младшего в живот. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение с колотой раной.

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Полицейские задержали нападавшего, который полностью признал свою вину. Теперь мужчине грозит до десяти лет заключения за причинение тяжкого вреда здоровью.

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