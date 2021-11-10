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    10 ноября 2021, 15:26

    Житель Пензы ударил ножом бывшую жену

    Женщина получила ранение ножом от бывшего мужа в Пензе — МВД

    Дарья Морозова

    Жительницу Пензы ранил ножом бывший муж. Об этом сообщил телеканал «Экспресс».

    По данным ИА «Пенза-пресс», они выпивали вместе. Между ними возник конфликт, в какой-то момент мужчина схватил нож и ударил бывшую супругу.

    «Женщина упала на пол, а мужчина, испугавшись, спрятал нож и позвонил сыну потерпевшей, который вызвал скорую помощь», — рассказала следователь ОМВД России Мария Рыжакова.

    Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит срок до 10 лет.