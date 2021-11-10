Житель Пензы ударил ножом бывшую жену

Жительницу Пензы ранил ножом бывший муж. Об этом сообщил телеканал «Экспресс».

По данным ИА «Пенза-пресс», они выпивали вместе. Между ними возник конфликт, в какой-то момент мужчина схватил нож и ударил бывшую супругу.

«Женщина упала на пол, а мужчина, испугавшись, спрятал нож и позвонил сыну потерпевшей, который вызвал скорую помощь», — рассказала следователь ОМВД России Мария Рыжакова.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит срок до 10 лет.