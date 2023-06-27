Криминал 27 июня 2023, 17:56 Житель Пензы убил супругу топором и получил 8 лет лишения свободы

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Житель села Пыркино Бессоновского района Пензенский области убил жену топором, а тело закопал во дворе. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональное СУ СКР.

Преступление произошло в ночь с 3 на 4 сентября. Супруги поругались из-за того, что жена отказывалась вернуть банковскую карту, которую забрала у мужа. Тогда фигурант дела несколько раз ударил топором супругу по голове.

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После он спрятал труп во дворе, прикрыв его ветками и травой. На утро муж сказал родственникам, что жена пропала.

Во время поисков мужчина во всем сознался. Суд приговорил его к восьми годам заключения.