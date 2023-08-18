Криминал 18 августа 2023, 16:15 Житель Пензы убил сожительницу ножкой от табурета

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В Пензе правоохранители задержали 52-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своей 34-летней сожительницы. Об этом написала «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

По данным следствия, во время ссоры с женщиной мужчина схватил ножку от табурета и избил сожительницу. Пострадавшая скончалась от полученных открытых травм головы, вызвавших кровопотерю.

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Суд принял решение заключить подозреваемого под стражу до получения доказательной базы. Назначен ряд экспертиз.