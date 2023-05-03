Криминал 03 мая 2023, 23:34 Житель Пензы убил друга разделочной доской из-за того, что тот мешал ему спать

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Житель Пензы до смерти забил друга, которого пригласил в гости, разделочной доской. Погибший мешал ему спать. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на данные СУ СКР по региону.

Мужчина пригласил к себе в гости друга для распития алкоголя. Спустя время он предложил ему остаться на ночь. Однако гостю не спалось. Он ходил по квартире и мешал спать хозяину. Тогда владелец квартиры схватил деревянную разделочную доску и три раза ударил своего оппонента по голове. Тело друга он вынес на лестничную площадку, где его обнаружили соседи.

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На место происшествия прибыла скорая помощь, которая госпитализировала пострадавшего. Однако он погиб от черепно-мозговой травмы в больнице.

Суд приговорил злоумышленника к восьми годам заключения в колонии строгого режима.