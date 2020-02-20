    20 февраля 2020, 22:38

    Житель Пензы сбежал от наказания, оставив детей в приюте

    Ирина Нагайникова

    24-летний пензенец оставил детей в приюте и скрылся в соседнем регионе, чтобы не посещать исправительные работы. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу УФСИН РФ по Саратовской области.

    Мужчину осудили за кражу и назначили наказание в виде 300 часов обязательных работ. Однако осужденный пропал и оказался в федеральном розыске.

    Оказалось, что после вынесения приговора вместе со своей сожительницей он оставил в приюте двоих детей. После пара уехала в Саратов к знакомому.

    Как сообщили оперативники, саратовец ведет асоциальный образ жизни, а также регулярно устраивает пьяные застолья.

    Пензенца задержали и поместили под стражу в Саратове.