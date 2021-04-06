Житель Пензы с беременной избранницей украли телевизор из съемной квартиры

Житель Пензы и его беременная избранница похитили телевизор из съемной квартиры. Это произошло летом прошлого года, написало ИА «Пенза-Пресс».

Пара арендовала жилье на сутки и устроила застолье. В ходе праздника граждане вынесли из квартиры телевизор, который стоит около 13 500 рублей. Они сняли плазму со стены и погрузили ее в такси. Возлюбленные с «трофеем» поехали к знакомым, после чего сдали телевизор в комиссионный магазин за пять тысяч рублей.

Обвиняемого в краже осудили на четыре с половиной года тюрьмы. Также он должен выплатить штраф размером 10 тысяч рублей. Соучастница получила полтора года условно.