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    06 апреля 2021, 18:05

    Житель Пензы с беременной избранницей украли телевизор из съемной квартиры

    Полина Петрова

    Житель Пензы и его беременная избранница похитили телевизор из съемной квартиры. Это произошло летом прошлого года, написало ИА «Пенза-Пресс».

    Житель Пензы с беременной избранницей украли телевизор из съемной квартиры

    Пара арендовала жилье на сутки и устроила застолье. В ходе праздника граждане вынесли из квартиры телевизор, который стоит около 13 500 рублей. Они сняли плазму со стены и погрузили ее в такси. Возлюбленные с «трофеем» поехали к знакомым, после чего сдали телевизор в комиссионный магазин за пять тысяч рублей.

    Обвиняемого в краже осудили на четыре с половиной года тюрьмы. Также он должен выплатить штраф размером 10 тысяч рублей. Соучастница получила полтора года условно.