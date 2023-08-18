Криминал 18 августа 2023, 17:11 Житель Пензы отправится в колонию на три года за изготовление и продажу наркотиков

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Суд Железнодорожного района Пензы вынес наказание молодому мужчине, который хранил дома наркотические вещества для личного употребления, а затем часть решил продать другу. Об этом сообщила «Пенза-пресс».

По данным прокуратуры, местный житель осенью прошлого года собрал на улице Дружбы запрещенное растение и изготовил из него наркотик массой 17 граммов. В феврале он решил продать часть наркотика приятелю за 30 тысяч рублей.

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Суд назначил пензенцу 3,1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.