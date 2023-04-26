Криминал 26 апреля 2023, 17:53 Житель Пензы избил соседа палкой, защищая мать

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Жителя Пензы заподозрили в избиении соседа палкой. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на данные областной прокуратуры.

Преступление произошло в начале марта. Мужчина приехал в гости к своей матери. Она пожаловалась сыну на то, что сосед паркует автомобили своих гостей на ее участке. Тогда мужчина пришел к оппоненту и попросил его выйти из дома. После чего бросил в окно соседа кирпич и кружку, затем начал стучать по забору.

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Сосед вышел на улицу, и злоумышленник ударил его палкой по рукам и голове. Пострадавшего доставили в больницу.