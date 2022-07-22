Житель Пензы чуть не убил приятеля из ревности

Житель села Старое Захаркино Шемышейского района чуть не прикончил своего приятеля из чувства ревности. Об этом сообщил «Пенза-Пресс» со ссылкой на СУ СКР Пензенской области.

Злоумышленник распивал алкоголь вместе со своей возлюбленной и приятелем. Гость решил заночевать у своих друзей. Утром между ним и хозяином квартиры развязалась ссора из-за того, что пострадавший флиртовал с женщиной. Тогда фигурант дела схватил нож и нанес шесть ударов в тело и шею пострадавшего. Спустя несколько часов пострадавшему вызвали «скорую».

Злоумышленника приговорили к трем годам десяти дням лишения свободы и штрафу в размере 20 тысяч рублей.