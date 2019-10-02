Житель Пензенской области зарезал знакомого

По данным информагентства, молодой человек вместе с приятелем и родственником выпивал алкоголь. Он связался со своим 47-летним знакомым и попросил отвезти его домой в другое село. Мужчина выполнил просьбу и забрал собутыльников. По дороге между водителем и подозреваемым вспыхнула ссора из-за денежного долга, закончившаяся убийством.

Молодой человек зарезал водителя после того, как тот отдал долг, но отказался везти пьяную компанию дальше, сославшись на то, что забыл документы дома. Правоохранители задержали подозреваемого и заключили его под стражу.