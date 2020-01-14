Житель Пензенской области зарезал собутыльника

По данным информагентства, в ночь с 7 на 8 января задержанный у себя дома распивал алкоголь с 40-летним знакомым. Между мужчинами возник конфликт, закончившийся поножовщиной. Хозяин квартиры схватился за нож и несколько раз ударил им оппонента, после чего задушил его. Затем он вытащил труп на лестничную площадку и оставил там. Он попытался инсценировать самоубийство. Тело нашла соседка. Она вызвала правоохранителей. Подозреваемого задержали.