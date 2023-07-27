Криминал 27 июля 2023, 19:31 Житель Пензенской области вместе с дочерью убил ее возлюбленного

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Отец и дочь зарезали возлюбленного девушки. За это суд приговорил их к заключению. Об этом сообщила «Пенза-Пресс».

Преступление произошло 16 января в Кузнецком районе. Мужчина, девушка и ее отец распивали алкоголь. В какой-то момент пара поссорилась. Отец сделал им замечание и ушел спать.

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Спустя время он проснулся от того, что возлюбленный дочери начал его душить. Тогда мужчина схватил нож и несколько раз ударил им оппонента. Дочь пришла на помощь отцу и также нанесла несколько ударов.

В результате суд приговорил мужчину к заключению сроком на восемь лет и восемь месяцев, а его дочь — на два года и четыре месяца.