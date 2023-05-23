23 мая 2023, 18:17
Житель Пензенской области украл бутылку водки из магазина
Житель Башмаково пошел на преступление из-за желания выпить. Злоумышленник украл бутылку водки. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.
В полицию обратились сотрудники магазина. Они рассказали, что мужчина, не стараясь скрыться, взял с полки бутылку водки и ушел, не оплатив товар.
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Сотрудники органов отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом.
Его задержали. Злоумышленник сознался в содеянном.
Ограбления
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