Криминал 23 мая 2023, 18:17 Житель Пензенской области украл бутылку водки из магазина

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Житель Башмаково пошел на преступление из-за желания выпить. Злоумышленник украл бутылку водки. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

В полицию обратились сотрудники магазина. Они рассказали, что мужчина, не стараясь скрыться, взял с полки бутылку водки и ушел, не оплатив товар.

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Сотрудники органов отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом.

Его задержали. Злоумышленник сознался в содеянном.