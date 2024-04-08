Криминал 08 апреля 2024, 18:27 Житель Пензенской области угнал автомобиль, не дождавшись автобуса

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В Наровчатском районе задержали молодого человека, который угнал машину, потому что не мог дождаться автобуса. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Пензенской области.

Молодорй человек рассказал, что ему нужно было ехать, но автобус все не приходил. Тогда он решил угнать припаркованную рядом с остановкой машину. За рулем автомобиля его задержали полицейские на трассе дороге Нижний Ломов — Наровчат. Возбуждено уголовное дело.

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