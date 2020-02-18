Житель Пензенской области ударил собутыльника ножом в шею
37-летний житель села Колтовское в Пензенской области во время застолья набросился на приятеля с ножом. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Мужчина пришел в гости к 47-летнему приятелю. За распитием спиртных напитков он схватил нож и нанес собутыльнику удар в шею. Сообщается, что пострадавший выжил.
Злоумышленника взяли под стражу. Оказалось, что он уже был судим ранее.
Возбуждено уголовное дело о нанесении тяжкого вреда здоровью. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.