Житель Пензенской области убил односельчанина ножом

Житель села Наровчатского района Пензенской области жестоко убил своего односельчанина. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального суда.

Ситуация произошла 15 апреля. Мужчины распивали алкоголь. В какой-то момент между ними возник конфликт, который в результате перерос в драку. Оппоненты встретились вновь на следующий день и вновь начали драться. Спустя время злоумышленник пошел домой за ножом, чтобы отомстить за избиение. Пострадавший попытался убежать от него, однако мужчина догнал оппонента и ударил его несколько раз ножом. В результате раненый скончался от полученных травм.

Суд приговорил злоумышленника к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.