Криминал 03 августа 2023, 18:58 Житель Пензенской области стал фигурантом уголовного дела из-за угрозу задушить жену

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В Пензенской области правоохранители завели уголовное дело на 43-летнего жителя села Кондоль, который угрожал задушить свою жену. Об этом написала «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Как выяснило следствие, во время ссоры со своей супругой мужчина начал угрожать, что убьет ее, а затем стал душить.

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Ранее пензенец уже имел проблемы с законом. Сейчас ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.