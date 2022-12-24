24 декабря 2022, 00:08
Житель Пензенской области случайно убил пьяного знакомого
Житель Сердобского района Пензенской области случайно убил своего друга, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил злоумышленника к году принудительных работ с удержанием 5% от зарплаты в доход государства, а также к компенсации в размере миллиона рублей. Об этом сообщила «Пенза-Пресс».
Весной 2022 года между осужденным и его 44-летним знакомым произошел конфликт. Погибший начал приставать к оппоненту с расспросами и хватать его за одежду. На просьбы перестать он не отвечал.
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Из-за этого фигурант дела толкнул пьяного приятеля. Тот упал и получил черепно-мозговую травму, от которой скончался. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения.
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Убийства
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