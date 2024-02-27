Криминал 27 февраля 2024, 13:11 Житель Пензенской области пытался задушить возлюбленную за позднее возвращение домой

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В Колышлейском районе местный житель стал фигурантом уголовного дела после того, как пытался задушить сожительницу. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Пензенской области.

Женщина поздно пришла домой от подруги, где ее ждал недовольный сожитель. Мужчина устроил скандал и даже пытался задушить возлюбленную, угрожая ее убить. Испуганная женщина обратилась в полицию. В отношении ее сожителя возбудили уголовное дело.

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