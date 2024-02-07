07 февраля 2024, 16:10
Житель Пензенской области предстанет перед судом за убийство приятеля
В Пензенской области рассмотрит дело местного жителя, который обвиняется в убийстве своего знакомого. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на региональное СУ СКР.
По версии следствия, в ноябре мужчины распивали алкоголь, после чего между ними произошла ссора. Во время конфликта обвиняемый схватил удлинитель, набросил провод на шею приятеля и задушил его. Тело мужчины через несколько дней нашли родственники.
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Отмечается, что местный житель признал вину в убийстве.
Убийства
Суд
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