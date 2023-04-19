Криминал 19 апреля 2023, 14:58 Житель Пензенской области предстанет перед судом за нападение на полицейских

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Житель Пензенской области предстанет перед судом за применение насилия к сотрудникам полиции. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональное СУ СКР.

По версии следствия, зимой этого года сотрудники ДПС остановили машину, за рулем которой был пьяный водитель.

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При сопровождении в патрульный автомобиль нарушитель начал сопротивляться, на помощь к нему пришел находившийся в салоне легковушки брат, который и ударил полицейского. Отмечается, что мужчина признал свою вину в преступлении.