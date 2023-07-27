Криминал 27 июля 2023, 18:15 Житель Пензенской области потратил на бензин деньги с чужой карточки

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Житель Пензенской области воспользовался чужой карточкой, чтобы оплатить себе бензин. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-служба УМВД России по региону.

В полицию обратился 39-летний местный житель. Он рассказал, что потерял карточку, а неизвестный оплатил с нее свои покупки. Спустя время сотрудники органов нашли подозреваемого. Он признался, что решил оплатить себе бензин.

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Против злоумышленника возбудили уголовное дело о краже. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.