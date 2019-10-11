Житель Пензенской области потерял более 600 тысяч рублей после звонка мошенника

По данным информагентства, мошенник связался с мужчиной по телефону и представился сотрудником одного известного банка. Он убедил собеседника, что по его счету проводится подозрительная операция. Чтобы ее отменить, деньги нужно перевести на другой счет.

Выполнив инструкции афериста, потерпевший потерял 648 тысяч рублей. Злоумышленнику этого показалось мало и после того, как у мужчины закончились деньги, он предложил взять ему кредит.

«В этот момент гражданин понял, что его обманули, и обратился в полицию», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Возбуждено уголовное дело.