Житель Пензенской области потерял более 160 тысяч рублей после установки приложения
45-летний житель Камешкирского района Пензенской области сообщил в полицию о краже 161 тысячи рублей с его счета. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Правоохранители установили, что пострадавшему позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он сказал, что якобы кто-то пытается списать деньги со счета клиента и необходимо выполнить инструкции, чтобы их сохранить.
«Он перевел деньги со счета в одном из банков на другой счет и установил мобильное приложение. После чего обнаружил, что у него списалась 161 тысяча рублей», — рассказали в ведомстве.
Полицеские проводят проверку по данному инциденту. Также они напоминают, что сотрудники банка не могут звонить и спрашивать личные данные клиентов.