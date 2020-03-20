Житель Пензенской области потерял более 160 тысяч рублей после установки приложения

Правоохранители установили, что пострадавшему позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он сказал, что якобы кто-то пытается списать деньги со счета клиента и необходимо выполнить инструкции, чтобы их сохранить.

«Он перевел деньги со счета в одном из банков на другой счет и установил мобильное приложение. После чего обнаружил, что у него списалась 161 тысяча рублей», — рассказали в ведомстве.

Полицеские проводят проверку по данному инциденту. Также они напоминают, что сотрудники банка не могут звонить и спрашивать личные данные клиентов.