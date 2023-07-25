25 июля 2023, 18:26
Житель Пензенской области посадил сожительницу на цепь, чтобы вылечить от алкоголизма
Житель Шемышейского района Пензенской области посадил свою сожительницу на цепь. Таким образом он хотел излечить ее от алкоголизма. Об этом сообщил LIFE со ссылкой на пресс-службу управления УМВД РФ по региону.
Примечательно, что ранее мужчина уже отбывал наказание в местах лишения свободы. Кроме того, он сам был не прочь выпить.
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Злоумышленник решил, что его сожительница слишком злоупотребляет алкоголем. Он вывел ее во двор и под угрозой убийства пристегнул к шее металлическую цепь, на которой ранее сидела собака.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они задержали местного жителя. Теперь ему грозит до двух лет заключения, сообщили «Дни.ру».
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