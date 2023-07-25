Криминал 25 июля 2023, 18:26 Житель Пензенской области посадил сожительницу на цепь, чтобы вылечить от алкоголизма

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Житель Шемышейского района Пензенской области посадил свою сожительницу на цепь. Таким образом он хотел излечить ее от алкоголизма. Об этом сообщил LIFE со ссылкой на пресс-службу управления УМВД РФ по региону.

Примечательно, что ранее мужчина уже отбывал наказание в местах лишения свободы. Кроме того, он сам был не прочь выпить.

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Злоумышленник решил, что его сожительница слишком злоупотребляет алкоголем. Он вывел ее во двор и под угрозой убийства пристегнул к шее металлическую цепь, на которой ранее сидела собака.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они задержали местного жителя. Теперь ему грозит до двух лет заключения, сообщили «Дни.ру».