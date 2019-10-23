Житель Пензенской области попытался угнать «ГАЗель», но врезался в гараж

Угонщик воспользовался тем, что дверь автомобиля не была заперта, а ключи остались в замке зажигания.

При попытке угнать автомобиль «он не справился с управлением и въехал на гараж, стоявший в пяти метрах от места угона». После незадачливый угонщик скрылся с места происшествия.

Полиция нашла подозреваемого — 51-летнего жителя села Петровское. Его доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

Правоохранители проводят проверку по угону.