Житель Пензенской области попытался угнать «ГАЗель», но врезался в гараж
51-летняя жительница поселка Дружный в Пензенской области заявила в полицию об угоне автомобиля «ГАЗель» из-под окон ее дома, сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Угонщик воспользовался тем, что дверь автомобиля не была заперта, а ключи остались в замке зажигания.
При попытке угнать автомобиль «он не справился с управлением и въехал на гараж, стоявший в пяти метрах от места угона». После незадачливый угонщик скрылся с места происшествия.
Полиция нашла подозреваемого — 51-летнего жителя села Петровское. Его доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.
Правоохранители проводят проверку по угону.