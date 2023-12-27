Криминал 27 декабря 2023, 14:34 Житель Пензенской области попался с нелегальной партией сильнодействующего лекарства

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В Пензенской области задержали 42-летнего местого жителя, у которого при себе оказалось 214 капсул сильнодецствующего вещества. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на УМВД по региону.

Полиции дали наводку на мужчину и сообщили, что он хочет продать препарат на территории Пензенской области. При проверке информация подтвердилась. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до восьми лет заключения.

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