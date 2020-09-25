Житель Пензенской области перечислил злоумышленникам почти полмиллиона

Зареченцу позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка, и заявил, что был взломан его личный кабинет. В связи с этим якобы мошенники оформили на его имя карты двух других банков.

«В течение двух дней заявитель, выполняя инструкции звонившего, перечислил на счета семи абонентских номеров мобильной связи 443 тысяч рублей», — говорится в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.