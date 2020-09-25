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    25 сентября 2020, 13:37

    Житель Пензенской области перечислил злоумышленникам почти полмиллиона

    Анастасия Кременчугская

    Житель города Заречного Пензенской области перечислил мошенникам 443 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт «Пенза-пресс».

    Зареченцу позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка, и заявил, что был взломан его личный кабинет. В связи с этим якобы мошенники оформили на его имя карты двух других банков.

    «В течение двух дней заявитель, выполняя инструкции звонившего, перечислил на счета семи абонентских номеров мобильной связи 443 тысяч рублей», — говорится в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

    Новости SMI.FM