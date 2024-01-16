Криминал 16 января 2024, 17:28 Житель Пензенской области отправится в колонию строго режима за избиение знакомых и кражу телефона

Читать 360tv в

В Пензенской области суд вынес приговор местному жителю, который в июне прошлого года избил знакомого и украл у него телефон стоимостью 6,5 тысячи рублей. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Ровно через два дня после случившегося он поссорился с другим знакомым, сначала ударив оппонента в нос, а затем избил его куском забора. Случай произошел на улице Степана Разина в Сердобске.

Реклама

Обвиняемому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.