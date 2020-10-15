Житель Пензенской области организовал филиал «Свидетелей Иеговы»* и попал под уголовку

По данным следствия, в сентябре 2017 года местный житель 1960 года рождения возобновил деятельность местного отделения «Свидетелей Иеговы»*, после запрета организации в России в апреле 2017 года. Он руководил филиалом, распределял обязанности между участниками, все контролировал лично и велел распространять веру и идеологию экстремистской организации среди жителей Никольска.

В его доме прошел обыск. Следователи изъяли соответствующую литературу, электронные носители информации и телефоны. Свободы лидера местных «Свидетелей Иеговы»* лишать не стали. Ему выбрали другую меру пресечения. Дело возбудили по статье УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации и участие в ней».

* «Свидетели Иеговы» — запрещенная в России экстремистская организация.