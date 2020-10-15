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    15 октября 2020, 13:07

    Житель Пензенской области организовал филиал «Свидетелей Иеговы»* и попал под уголовку

    Андрей Иванов

    Дело возбудили против жителя Никольска (Пензенская область), который возобновил деятельность «Свидетелей Иеговы»* в год запрета организации. Мужчина прекрасно знал, что нарушает закон. Об этом сообщила пресс-служба региональной управы СК России.

    По данным следствия, в сентябре 2017 года местный житель 1960 года рождения возобновил деятельность местного отделения «Свидетелей Иеговы»*, после запрета организации в России в апреле 2017 года. Он руководил филиалом, распределял обязанности между участниками, все контролировал лично и велел распространять веру и идеологию экстремистской организации среди жителей Никольска.

    В его доме прошел обыск. Следователи изъяли соответствующую литературу, электронные носители информации и телефоны. Свободы лидера местных «Свидетелей Иеговы»* лишать не стали. Ему выбрали другую меру пресечения. Дело возбудили по статье УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации и участие в ней».

    * «Свидетели Иеговы» — запрещенная в России экстремистская организация.