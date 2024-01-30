Криминал 30 января 2024, 14:35 Житель Пензенской области напал с молотком на нового возлюбленного бывшей жены из-за спора о разделе имущества

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В Лопатино 56-летнего мужчину задержали за нападение с молотком на 63-летнего сожителя бывшей жены. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на ГУ МВД по Пензенской области.

Мужчина приехал к экс-супруге домой, чтобы решить вопросы по разделу имущества. Но их беседа быстро переросла в конфликт, и за женщину вступился ее новый возлюбленный. Такое вмешательство не понравилось бывшему мужу, и он напал на оппонента с молотком.

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Пострадавшего доставили в больницу. Задержанному мужчине грозит до трех лет заключения.

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