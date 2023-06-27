Криминал 27 июня 2023, 17:58 Житель Пензенской области, который убил жену, попытался запутать следователей

Читать 360tv в

Житель поселка в Пензенский области убил жену и во время расследования попытался запутать следователей, давая разные показания. Об этом сообщил «Пенза-Пресс».

Мужчина распивал алкоголь. В какой-то момент он поссорился с супругой, схватил нож и 13 раз ударил женщину. Она погибла на месте.

Реклама

В ходе следствия мужчина признался в убийстве, однако все время давал разные показания. На суде злоумышленник вовсе заявил, что его супругу убил бывший муж на почве ревности.

Это не помогло ему избежать наказания. Суд приговорил его к заключению на 10 лет в колонии строгого режима.