Житель Пензенской области едва не убил мать гаечным ключом из-за пианино

По данным информагентства, в конце июня между мужчиной и его матерью вспыхнула ссора из-за пианино, которое женщина вернула владельцу без согласия сына. Осужденный вспылил, схватился за гаечный ключ и замахнулся им на перепуганную мать, выкрикивая при этом недвусмысленные угрозы. Потерпевшей удалось убежать из дома. Она отправилась к знакомой, чтобы переночевать у нее. Следующий год несдержанный мужчина проведет в колонии строгого режима.