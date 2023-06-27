Криминал 27 июня 2023, 23:15 Житель Пензенский области угрожал матери заколоть ее вилкой

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Житель села Смирновское Земетчинского района Пензенской области угрожал убийством собственной матери. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Злоумышленник пришел в гости к своей маме. В какой-то момент между ними произошла ссора. Тогда мужчина схватил вилку и начал угрожать оппонентке убийством. Женщина обратилась в полицию.

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Полицейские задержали мужчину. В ходе допроса он сознался в преступлении.