Житель Озер забил приятеля до смерти сковородкой и закопал труп рядом с домом

Празднование дня рождения в подмосковной деревне в Озерах закончилось убийством. Приятели повздорили, и одни забил другого до смерти сковородкой. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Вечером 30 мая в полицию Каширы поступило обращение от женщины, в котором она рассказала о пропаже 31-летнего племянника. По ее словам, он перестал выходить на связь.

Это сообщение передали в правоохранительные органы городского округа Озеры. Полиция начала расследование. В итоге оно привело их в деревню Болдаевка (находится в Озерах). Около одного из домов они заметили свежевскопанную землю, а в ней — труп молодого человека. На его теле были следы насильственной смерти.

Хозяин земельного участка, рядом с которым похоронили человека, рассказал о случившемся. По словам 59-летнего мужчины, 30 мая он праздновал свой день рождения. Именинник выпивал и с пропавшим племянником. В какой-то момент они поссорились и старший товарищ начал бить парня сковородкой по голове. Из-за этого последний умер.

Житель деревни попытался скрыть преступление и закопал труп в 100 метрах от своего дома. Теперь в его отношении возбудили уголовное дело об убийстве.