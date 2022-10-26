Житель Орла закладывал муляжи взрывчатки в поезда ради поощрения от начальства | 360°

Криминал 26 октября 2022, 21:23 Житель Орла закладывал муляжи взрывчатки в поезда ради поощрения от начальства «МВД Медиа»: житель Орла закладывал муляжи взрывчатки в железнодорожные составы Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

Читать 360tv в

Житель Орла решил добиться поощрения от своего руководства с помощью ложных сообщений о минировании поездов. Он сам изготавливал муляжи взрывчатки и закреплял их на составах. Теперь мужчину ждет суд, сообщило «МВД Медиа».

Реклама

По данным правоохранителей, 57-летний житель Орла работает осмотрщиком-ремонтником вагонов. Он сделал муляж взрывчатки и закрепил его на раму вагона грузового поезда в Северном парке железнодорожной станции Орел. После этого мужчина сообщил оператору, что нашел некий предмет. Во время расследования выяснилось, что муляж изготовил и обнаружил один и тот же человек.

Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

«Со слов обвиняемого, он действовал умышленно из хулиганских побуждений, а его целью было получение поощрения от руководства. В ходе следствия также было установлено, что в конце 2021 года в Северном парке станции Орел он совершил аналогичное преступление», — отметили правоохранители.

Они уточнили, что тогда мужчина разместил муляж на надрессорной балке грузового вагона. Материалы уголовного дела уже направили в суд.