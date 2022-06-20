Житель Оренбургской области жестоко убил супругу и собственную дочь из ревности

Житель Оренбургской области жестоко прикончил свою 20-летнюю супругу и трехлетнюю дочь. Следственный комитет завершил расследование этого уголовного дела. Об этом сообщил 56orb.ru.

Ситуация произошла в селе Кваркено. 26-летний злоумышленник приревновал свою жену, а затем несколько раз ударил ее ножом. После мужчина прикончил ребенка. Сейчас дело находится на рассмотрении в прокуратуре. В ближайшее время его планируют передать в суд.