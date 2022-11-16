Криминал 16 ноября 2022, 13:14 Житель Оренбургской области украл у знакомого трехлитровую банку с монетами

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Суд вынес приговор мужчине из Оренбургской области, который похитил у своего знакомого трехлитровую банку, наполненную монетами по 10 рублей. Об этом сообщило издание 56orb со ссылкой на суд Бугуруслана.

Следствие установило, что злоумышленник пришел домой к потерпевшему, чтобы что-нибудь украсть. Ему на глаза попалась самодельная копилка, которую он забрал с собой и ушел.

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Мужчину судили за кражу с причинением значительного ущерба. Он получил наказание в виде 340 часов обязательных работ.

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