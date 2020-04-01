Житель Оренбургской области убил двух собутыльников

По данным информагентства, во время совместной попойки подозреваемый повздорил с другом и прирезал его, 11 раз ударив ножом. После этого он избавился от знакомой, которая оказалась свидетельницей убийства. Правоохранители задержали мужчину и возбудили уголовное дело.